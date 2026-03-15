Villa Guardia | 13enne fumano e picchiano i genitori temono

Una madre di Villa Guardia ha sollevato un interrogativo che sta dividendo i genitori del paese: riferisce che un gruppo di ragazzi, tra cui un 13enne, è stato visto fumare e picchiare altri coetanei. La donna ha espresso preoccupazioni circa il comportamento dei giovani e la sicurezza nel quartiere. La questione sta attirando l’attenzione di altri genitori e delle autorità locali.

Una madre di Villa Guardia ha sollevato un interrogativo che sta dividendo i genitori del paese: è possibile provare timore verso ragazzini di tredici anni? La preoccupazione nasce dalla constatazione che gruppi di studenti delle scuole medie si radunano regolarmente tra il parco comunale, le piscine e il palazzetto dello sport. La donna ha scelto l’anonimato per condividere la sua ansia sui social network locali, temendo ripercussioni sui propri figli se la sua identità venisse scoperta. Nel suo messaggio emerge che in queste zone di ritrovo si sono visti giovani fumare sigarette e assistere a episodi di tensione fisica, inclusi scambi di pugni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Guardia: 13enne fumano e picchiano, i genitori temono Articoli correlati Tre banditi scatenano il caos nel supermercato a Ivrea: picchiano la guardia e spruzzano spray urticante tra dipendenti e clientiCaos nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio 2026 nel supermercato Lidl di via Sant'Ulderico a Ivrea. Leggi anche: Non prende voti alti a scuola e i genitori lo picchiano con cinture, bastoni e rami: denunciati