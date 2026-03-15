Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 15 marzo 2026, Astral ha diffuso nuovi aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio infomobilità fornisce le ultime notizie sulla circolazione stradale, aggiornando gli automobilisti su eventuali disagi o variazioni nel traffico. Le informazioni sono disponibili attraverso il canale ufficiale di Astral infomobilità, che monitora costantemente la situazione sulla rete stradale regionale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto all'altezza della Nomentana chiuso il nodo di immissione sulla tangenziale est in direzione Salaria per il traffico proveniente dal tratto Urbano della A24 raccomandiamo la dovuta attenzione traffico regolare per il resto sulla rete viaria e nel comune di Veroli in provincia di Frosinone è in corso la gara podistica stra verolana che si concluderà alle 1230 e chiusura al transito veicolare in via San Giuseppe le Prata con Campello e in altre strade interessate dal percorso della gara sempre Con.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 10:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 09:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio in apertura il trasporto pubblico sulla ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso facebook