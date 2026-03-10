Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 10 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità presenti nelle strade della regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma a Teramo per un incidente sono rallentamenti all'altezza di Portonaccio in direzione raccordo anulare per un incidente ma sulla statale Aurelia è la causa delle code all'altezza di Castel di Guido in direzione Civitavecchia abbiamo argomenti i cantieri nella capitale fino a venerdì 13 marzo via Ardeatina è chiusa al transito veicolare nel tratto di strada compreso tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta per consentire i lavori di messa in sicurezza i bus della linea 218 subiscono