Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 07 | 25

Alle ore 07:25 del 15 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni aggiornate sul traffico e sulle condizioni delle strade, consentendo agli automobilisti di pianificare meglio gli spostamenti. Le notizie sono disponibili attraverso i canali ufficiali di Astral infomobilità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ferrovia termini Centocelle proseguono i lavori di ripristino dei Binari a seguito dello scontro tra due treni avvenuto lo scorso IV Marzo la circolazione resta sospesa sull'intera tratta in alternativa è possibile utilizzare i bus della linea 105 e stasera allo stadio Olimpico si gioca Lazio Milan con calcio d'inizio alle 20:45 partire già dal pomeriggio modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico e della Farnesina possibili disagi al traffico durante le fasi di flusso e deflusso dei tifosi nell'area dell'impianto sportivo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per interventi di messa in sicurezza a... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 13:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ferrovia termini Centocelle proseguono i ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso facebook