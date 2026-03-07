Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 7 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e le condizioni stradali, aiutando automobilisti e pendolari a pianificare gli spostamenti. Le notizie vengono aggiornate costantemente e sono accessibili tramite i canali ufficiali dell'azienda.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per interventi di messa in sicurezza a seguito di una fuga di gas in provincia di Rieti chiusa al transito la strada regionale Sabina tra via Roma e lo svincolo per il raccordo casello In entrambe le direzioni attenzione quindi alla segnaletica sul posto Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia termini Centocelle la circolazione resta sospesa sull'intera tratta a seguito del deragliamento di un treno avvenuto lo scorso IV Marzo In alternativa è possibile utilizzare bus della linea 105 effettua non fermatevi prossimità di tutte.