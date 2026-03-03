Il Movimento 5 Stelle di Marano ha dichiarato che non consentirà che il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie venga negato nella vertenza Sifi. La questione riguarda una crisi che coinvolge l’intero settore industriale italiano, e la posizione dei rappresentanti politici si concentra sulla difesa degli impiegati coinvolti dalla decisione aziendale. La disputa si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà economiche nel comparto.

"La vertenza Sifi è solo la punta dell’iceberg di una crisi che sta investendo tutto il comparto industriale italiano. Una crisi che rischia di diventare irreversibile e rispetto alla quale si registra il nulla di fatto del governo Meloni. Catania non può permettersi di disperdere un capitale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Rai Pubblicità, bufera sull’assunzione del futuro genero del presidente Marano. Che replica chiedendo un audit sul caso. M5S: “Interrogazione sulla parentopoli”L’ultimo caso, a Telemeloni, è l’assunzione a Rai Pubblicità di tale Alessandro Valadé.

Lady Gaga contro l’Ice: «Il mio cuore si spezza quando penso alle persone, ai bambini, alle famiglie in tutta l’America che vengono prese di mira senza pietà»Un intervento molto sentito, all’indomani delle violenze avvenute a Minneapolis, dove sono morti due manifestanti: Renee Nicole Good, uccisa il 7...

Tutti gli aggiornamenti su Vertenza Sifi

Discussioni sull' argomento Vertenza Sifi, Marano (M5s): Non permetteremo che si neghi il futuro ai lavoratori e alle loro famiglie; Oroscopo del 3 marzo 2026: amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Sindacati CT. Vertenza SIFI: mobilitazione confermata. Ancora troppi esuberi, servono soluzioni strutturali e non solo incentivi all’esodoFilctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL di Catania Comunicato stampa La vertenza resta confermata. La decisione è stata assunta al termine della intensa giornata di mobilitazione di giovedì che ha visto ... ienesiciliane.it

Vertenza Sifi, manifestazione davanti Confindustria a CataniaUn presidio dei lavoratori della Società industria farmaceutica italiana si è tenuto davanti la sede di Confindustria per manifestare dopo l'avvio della procedura di licenziamento collettivo che rigua ... ansa.it

Prosegue la vertenza alla Sifi di Aci Sant’Antonio con 48 esuberi previsti. Il Codacons chiede un tavolo istituzionale e verifiche sugli aiuti pubblici. Italia Viva Catania esprime solidarietà ai lavoratori e annuncia un’interpellanza parlamentare. - facebook.com facebook