Al cinema, la pellicola “Cime tempestose” del 2023 ha deluso molte aspettative, risultando più noiosa del previsto nonostante l’impegno degli attori. La riflessione centrale del film, tratto dal classico di Emily Brontë, si perde tra lunghe scene di dialogo e ambientazioni prive di ritmo, rendendo difficile seguire l’intensità dei due amanti, Heathcliff e Cathy, imprigionati dai lacci sociali e dalla loro passione tormentata. A differenza delle versioni precedenti, questa trasposizione fatica a catturare l’essenza drammatica del romanzo, lasciando lo spettatore con una sensazione di

«Non lasciarmi in questo abisso in cui non riesco a trovarti». Eccoli, i due amanti dannati della letteratura inglese, Heathcliff e Cathy, strettamente cinti da lacciuoli sociali e dalla loro passione totalizzante e ossessiva. Eccoli, Jacob Elordi e Margot Robbie nella sfida di portare Cime tempestose di Emily Brontë al cinema (dal 12 febbraio nelle sale italiane, distribuito da Warner Bros. Pictures). Dall’inizio alla fine, i due attori si spendono con devozione e trasporto alla causa, tesi in un costante sforzo interpretativo. Come loro, la regista, sceneggiatrice e produttrice Emerald Fennell si sforza ancor di più. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Al cinema Cime tempestose. O noiose, nonostante l’impegno

Approfondimenti su cime cinema

Questa sera al The Space Cinema Roma Moderno si tiene un appuntamento speciale con il “Movie Talk dal vivo”.

Quando il film “Cime tempestose” esce nelle sale, si parla di un’uscita attesa.

Ultime notizie su cime cinema

Argomenti discussi: Cime tempestose, recensione del film: Margot Robbie e Jacob Elordi tra amore e vendetta; 50 sfumature di Cime tempestose, l’operazione Frankenstein che svilisce, tradisce e umilia il romanzo di Emily Bronte; Cime tempestose; Cime tempestose, quando esce al cinema il film con Jacob Elordi e Margot Robbie.

Cime Tempestose al cinema, recensione: un flop annunciato per Margot Robbie e Jacob Elordi. Ecco perchéEmerald Fennell offre una rilettura completamente travisata e fuorviante dell'opera di Emily Brontë, concentrando la lente sui dettagli più sbagliati ... libero.it

Cime tempestose, recensione del film: Margot Robbie e Jacob Elordi tra amore e vendettaLeggi su Sky TG24 l'articolo Cime tempestose, recensione del film: Margot Robbie e Jacob Elordi tra amore e vendetta ... tg24.sky.it

Arriva oggi al cinema l'attesissimo "Cime Tempestose", film ispirato al celebre romanzo di Emily Brontë - facebook.com facebook