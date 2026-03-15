I cugini Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech si preparano a sfidare Guido Andreozzi e Manuel Guinard nella finale di doppio dell’ATP Indian Wells. L'incontro vedrà i quattro tennisti confrontarsi sul campo per conquistare il titolo del torneo. La partita si svolge in California e rappresenta l’atto conclusivo della competizione maschile di doppio.

La finale di doppio dell’ATP Indian Wells vedrà contrapposti i cugini Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech contro il tandem formato da Guido Andreozzi e Manuel Guinard. L’incontro si svolgerà a California, dove la vicinanza nel ranking tra i due francesi, rispettivamente numero 26 e 28, riflette un’intesa maturata attraverso anni di collaborazione familiare. Questa apparizione in finale rappresenta il culmine di un percorso iniziato con esperienze meno fortunate nel 2024 e 2025 a Montecarlo, ma consolidato dalle prove tecniche ottenute a Melbourne. Mentre le sorelle Paquet sono state eliminate, i cugini hanno superato al tie break la coppia indo-svedese composta da Bhambri e Goransson per raggiungere questo traguardo californiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vacherot e Rinderknech: i cugini sfidano la finale

Articoli correlati

Cecchinato in finale: Bellucci e Romano sfidano i quartiSabato 14 marzo 2026, ore 17:45, il del tennis italiano si accende con tre atleti azzurri che stanno scrivendo capitoli importanti nei tornei...

Le scuole si sfidano a colpi di riciclo e sostenibilità ambientale, il Garibaldi-Da Vinci vola in finale del 'Green Game'A conquistare il pass per la finale nazionale è stata la classe 2^I Cc dell’It Garibaldi-Da Vinci, che rappresenterà la provincia di Forlì e Cesena...

CLAMOROSO A SHANGHAI! RINDERKNECH E IL CUGINO VACHEROT SONO IN FINALE: L'EMOZIONANTE ABBRACCIO.

Approfondimenti e contenuti su Vacherot e Rinderknech i cugini sfidano...

Temi più discussi: A Indian Wells brillano i cugini Vacherot e Rinderknech: sono in finale nel doppio maschile; ATP Indian Wells, il doppio è un affare di famiglia: Vacherot e Rinderknech a caccia del titolo; Vacherot e Rinderknech si rivedranno in un'altra finale di Masters 1000; Sorpresa Indian Wells: cugini Rinderknech e Vacherot in finale doppio, battuti Djokovic-Tsitsipas.

ATP Indian Wells, il doppio è un affare di famiglia: Vacherot e Rinderknech a caccia del titoloTennis - ATP | I cugini Valentin e Arthur giocheranno la finale contro Andreozzi e Guinard. La famiglia torna all'epilogo di un torneo ATP sei anni dopo i gemelli Bryan ... ubitennis.com

Sorpresa Indian Wells: cugini Rinderknech e Vacherot in finale doppio, battuti Djokovic-TsitsipasArthur Rinderknech e Valentin Vacherot volano in finale: prima Masters 1000 in doppio dopo exploit incredibili Per la loro prima partecipazione a Indian Wells in doppio, Arthur Rinderknech e Valentin ... msn.com

Lo scorso ottobre avevano sorpreso tutti sfidandosi nella finale del Masters 1000 di Shanghai. Stasera, cinque mesi dopo, hanno raggiunto un’altra finale a livello Masters. E lo hanno fatto insieme, letteralmente. Domenica Vacherot potrà “restituire” al cugino il x.com

Durante il match di doppio a Indian Wells tra le coppie Djokovic-Tsitsipas e Rinderknech-Vacherot, si è verificato un episodio particolare. Il campione serbo ha chiesto all’arbitro di rivedere in video un gesto fatto dal francese durante un punto sbagliato dal suo facebook