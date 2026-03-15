Una cartoguida per scoprire le opere d’arte

Ancona ha pubblicato una cartoguida che permette di scoprire le opere d’arte presenti tra le strade, le piazze e i quartieri della città. La guida include indicazioni precise per visitare i monumenti e le installazioni artistiche distribuite nel centro e nelle zone periferiche. È uno strumento pensato per chi vuole esplorare l’arte pubblica e conoscere meglio il patrimonio culturale locale.

Ancona ha una cartoguida per scoprire le opere d’arte disseminate tra strade, piazze e quartieri della città. La mappa - bilingue italiano-inglese, scaricabile dal sito del Comune e distribuita in diversi luoghi pubblici - è stata presentata ieri alla Pinacoteca Civica "Francesco Podesti" e si intitola "Ancona a cielo aperto". È la prima mappa integrata dell’arte urbana cittadina, realizzata dal Servizio Cultura e Turismo del Comune con la Pinacoteca, curata da Federica Lazzarini con il supporto dell’associazione Amia, e si inserisce nel percorso verso la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028. Il progetto ricostruisce un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una cartoguida per scoprire le opere d’arte Articoli correlati Arte urbana e sculture sempre più in risalto, arriva la cartoguida “Ancona a cielo aperto”Per l'assessore alla Cultura Marta Paraventi «Questa mappa rende visibile un patrimonio già presente e apre la possibilità di sviluppare itinerari... Leggi anche: Cercano droga in casa di una coppia e trovano le opere d’arte rubate di una collezionista: arrestati Approfondimenti e contenuti su Una cartoguida per scoprire le opere... Argomenti discussi: 'Ancona a cielo aperto', una mappa integrata dell'arte urbana in città; Ancona a cielo aperto, la cartografia che fa scoprire la città come museo diffuso. 'Ancona a cielo aperto', una mappa integrata dell'arte urbana in città(ANSA) - ANCONA, 14 MAR - Ancona ha una cartoguida per scoprire le opere d'arte disseminate tra strade, piazze e quartieri della città. La mappa - bilingue italiano-inglese, scaricabile dal sito del C ... msn.com