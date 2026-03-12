Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, si scoprirà che una persona misteriosa si avvicina a Manuela e Micaela. La soap napoletana continuerà a seguire le vicende dei personaggi principali e le loro relazioni. La puntata si concentrerà su questo nuovo personaggio e sul suo rapporto con le protagoniste.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Il matrimonio di Niko e Manuela si avvicina, e sembra ci sia qualcuno intenzionato a venire a contatto con loro. Nell' episodio di venerdì 13 marzo di Un Posto al Sole infatti, Manuela sarà presa dai preparativi per le nozze, mentre qualcuno vorrà riavvicinarsi a lei e Micaela. Nel frattempo, sia Marina che Roberto, ognuno a suo modo, proveranno a stare vicino a Cristina. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 13 marzo: una persona misteriosa vicina a Manuela e Micaela

