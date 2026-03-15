L’analisi della partita tra Udinese e Juventus si concentra sulla vittoria dei bianconeri per 1-0 al Bluenergy Stadium, con un focus particolare sulla prestazione di Boga. La valutazione evidenzia due aspetti positivi e un difetto nella performance della squadra ospite. L’articolo analizza inoltre cosa mantenere e cosa migliorare dal punto di vista tattico, offrendo uno sguardo dettagliato sulla sfida.

di Paolo Rossi Udinese Juve ai raggi X: l’analisi tattica del successo per 1-0 dei bianconeri di Spalletti al Bluenergy Stadium nel segno di Boga. La Juventus espugna il Bluenergy Stadium con un prezioso 1-0 sull’Udinese. Una partita che ha offerto spunti interessanti sullo stato di forma della squadra di Spalletti: se da un lato si apprezzano i netti miglioramenti nella costruzione del gioco e le intuizioni del tecnico, dall’altro preoccupa la cronica difficoltà a chiudere i match nonostante le innumerevoli occasioni create. LE LETTURE TATTICHE DI SPALLETTI E IL MATTATORE YILDIZ. Il primo grande pregio della vittoria bianconera risiede nella flessibilità tattica e nella capacità di Spalletti di leggere la partita in corso d’opera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Juve ai raggi X: due pregi e un difetto nella prestazione dei bianconeri. Cosa portarsi dietro e cosa correggere, analisi tattica!

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