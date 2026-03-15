TS – Var clamoroso l’episodio in Next Gen conferma l’errore in Udinese-Juve | cosa è successo

Durante la partita di Next Gen, si è verificato un episodio che ha confermato un errore già avvenuto in una precedente partita tra Udinese e Juventus. All’89 minuto, l’arbitro ha deciso di non assegnare il calcio di rigore, nonostante le proteste delle squadre e le immagini. La decisione è rimasta invariata anche dopo cinque minuti di recupero, creando un momento di tensione.

2026-03-15 16:00:00 Flash news da Tuttosport: 90? – 5 minuti di recupero. 89? – L’arbitro non cambia la sua decisione: nessun calcio di rigore. 88? – La Juve usa una card FVS: possibile rigore per un contatto tra Trombetta e Brugarello. 87? – Cambio Juve: esce Deme, entra Pagnucco. 83? – Colpo di testa di Brugarello. 78? – PAREGGIA DI NUOVO LA JUVE! 2-2 Azione simile a quella del gol del Forlì: tiro di Oboavwoduo, deviazione del portiere e tiro a porta vuota di Anghelè. Di nuovo parità. 72? – IL FORLI’ TORNA IN VANTAGGIO! 2-1 Giocata super di Selvini, che in rovesciata colpisce la traversa. Sul rimpallo arriva prima di tutto Franzolini, che la spinge in porta e trova il gol del vantaggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Var clamoroso, l’episodio in Next Gen conferma l’errore in Udinese-Juve: cosa è successo Articoli correlati Juventus Next Gen, clamoroso episodio a sfavore: la Vis Pesaro deve rimanere in 10 ma l’arbitro non espelle Barranco. Furia al Moccagatta, cosa è successo – FOTOdi Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, la decisione di non espellere Barranco sta facendo molto discutere. Aggressione Rocchi, clamoroso episodio durante Carrarese Catanzaro: cosa è successoCalciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte.