La guerra in Medio Oriente tra Iran, Stati Uniti e Israele si intensifica, con il presidente che annuncia che non ci sono ancora accordi in vista per una fine del conflitto. Nel frattempo, i Pasdaran emettono una minaccia esplicita contro il premier israeliano, dichiarando che lo braccheranno e lo uccideranno. La situazione rimane tesa, con nuovi episodi di escalation da entrambe le parti.

La guerra in Medio Oriente tra Iran, Usa e Israele continua a intensificarsi. Il presidente americano Donald Trump torna a evocare una possibile fine del conflitto sostenendo però che «non è ancora pronto, malgrado la disponibilità di Teheran», perché «i termini – a sua detta – non sono ancora abbastanza buoni». Da quanto riporta la Nbc per l’inquilino della Casa Bianca non sarebbe ancora il momento per un accordo che porti alla fine della guerra e facendo il punto ha anche aggiunto: «Abbiamo totalmente distrutto l’isola di Kharg », chiedendo contestualmente l’intervento di una coalizione per mantenere aperto lo stretto di Hormuz. Iran, Trump: «Non è ancora pronto un accordo per la fine della guerra». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump sulla fine della guerra: non è pronto un accordo. Fatwa dei Pasdaran su Netanyahu: “Lo braccheremo e lo uccideremo”

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