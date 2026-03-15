Tribunale chiude canale del gigolò | Contenuti contro le regole di YouTube

Un tribunale ha chiuso un canale di YouTube dedicato alla vita di un gigolò, perché i contenuti pubblicati violavano le regole della piattaforma. Il canale mostrava senza filtri esperienze di incontri, offriva consigli a chi voleva diventare accompagnatore e pubblicava tutorial rivolti alle clienti. La decisione è stata presa in seguito alla verifica dei contenuti.

Il suo canale raccontava senza filtri la vita di un gigolò, tra racconti di incontri, consigli agli aspiranti accompagnatori e tutorial per le clienti. Ma per YouTube era pubblicità di servizi sessuali a pagamento. E il giudice ha dato ragione alla piattaforma: il canale resta chiuso. Il Tribunale civile di Macerata ha respinto il ricorso presentato da Roy Dolce, accompagnatore 52enne originario di Matelica, che chiedeva la riattivazione del suo profilo YouTube e un risarcimento di 10mila euro per la cancellazione del canale. Secondo il giudice la piattaforma ha agito legittimamente perché i contenuti pubblicati violavano le regole del sito che vietano la promozione di servizi di escort o prestazioni sessuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tribunale chiude canale del gigolò: "Contenuti contro le regole di YouTube" Articoli correlati Leggi anche: Stop a “Falsissimo”: il Tribunale di Milano blocca Fabrizio Corona sui contenuti contro Alfonso Signorini Leggi anche: Violazioni del copyright, chiuso il canale YouTube del Vava: “Anni di lavoro svaniti in un istante” Contenuti e approfondimenti su Tribunale chiude Discussioni sull' argomento Tribunale chiude canale del gigolò: Contenuti contro le regole di YouTube; Traffico illecito di rifiuti nell’impianto Ecolio 2, condannati titolare e responsabile tecnico; Geox chiude in perdita di 17,3 milioni: ricavi in calo del 7% nel 2024. Rilancio in cantiere. Tribunale chiude canale del gigolò: Contenuti contro le regole di YouTubeIl suo canale raccontava senza filtri la vita di un gigolò, tra racconti di incontri, consigli agli aspiranti accompagnatori e tutorial per le clienti. Ma per YouTube era pubblicità di servizi sessual ... ilrestodelcarlino.it PISCIOTTA, CONDANNA CONFERMATA PER CIRCONVENZIONE DI INCAPACE - Si chiude con una nuova conferma in tribunale una vicenda che ha colpito profondamente Pisciotta e l’intero territorio La Corte d’Appello di Salerno ha confermato la co facebook [ESCLUSIVO] Si chiude lo scontro legale tra l’Inter e IC Markets, brand australiano che doveva diventare sponsor di manica dei nerazzurri: il Tribunale dà ragione al club, ma niente risarcimento dopo lo stop alla sponsorizzazione x.com