Un incidente stradale a Varzo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, ha provocato la morte di un uomo di 30 anni originario della provincia di Como. L’incidente ha coinvolto un’auto con sette persone a bordo, che è uscita di strada. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare. La vettura è stata trovata fuori dalla carreggiata.

Como, 15 marzo 2026 – Un uomo comasco di 30 anni, originario della provincia di Como, è morto in un incidente stradale a Varzo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. La vittima è Francesco Roncoroni, classe 1996. Stando a quanto ricostruito il giovane lariano si trovava a bordo della Land Rover che, ieri pomeriggio, è uscita di strada sulla provinciale 153. In base a quanto emerso dai primi rilievi della polizia stradale, a bordo del mezzo viaggiavano in sette, più del numero di persone per le quali la vettura è omologata. Nell’incidente altre cinque (compreso il conducente) sono rimaste ferite. GERMOGLI PH: 6 GENNAIO 2026 BARBERINO DI MUGELLO AUTOSTRADA A1 INNEVATA NEVE TRAFFICO BLOCCATO AUTOSTRADA CHIUSA POLIZIA STRADALE CATENE CODE L’incidente e i soccorsi . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Francesco Roncoroni morto nello schianto a Varzo: “In 7 a bordo dell’auto finita fuori strada”

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