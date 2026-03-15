Traffico Roma del 15-03-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 del 15 marzo 2026, sulla Salaria a Roma sono in corso lavori che influenzano la circolazione. La strada presenta rallentamenti e code in entrambe le direzioni, con veicoli che si muovono a passo d'uomo. La polizia sta gestendo il traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni senza ulteriori disagi. La situazione rimane complicata fino a nuove comunicazioni.

Luceverde Roma buona domenica e ben trovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di rallentamenti e code parzialmente ultimati i lavori sulla Ardeatina con la riapertura della strada senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta ricordiamo invece che via di Fioranello interdetta al transito per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti ci sarà un bel Colpo d'occhio allo stadio Olimpico per Lazio Milan in programma questa sera alle 20:45 e che al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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