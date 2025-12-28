Semafori T-Red arriva il conto alla rovescia | ok all' istallazione dei timer agli incroci di Modena
A Modena sono stati approvati i lavori per l’installazione dei timer semaforici T-Red agli incroci cittadini. La priorità sarà data agli incroci già dotati di sistemi T-Red o Vista-Red, considerati più a rischio. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico, attraverso il reperimento di fondi e una campagna informativa regionale dedicata.
Reperire i fondi necessari all'installazione dei countdown semaforici sul territorio comunale, dando priorità agli incroci già dotati di sistemi T-Red o Vista-Red in quanto maggiormente soggetti a situazioni di rischio e controversia, oltre che promuovere una campagna regionale di informazione
Semaforo via Di Fazio, arriva il T-Red: sarà il quinto in città - La Polizia Locale del Comune di Rieti informa che sono state avviate le operazioni per l’installazione di un nuovo impianto T- ilmessaggero.it
Incrocio pericoloso, arriva il T-red - È operativo da alcuni giorni il nuovo sistema di controllo delle infrazioni semaforiche nell’incrocio che coinvolge quattro strade: via Roma, Kennedy, Consolata, via Maestri, un punto della ... ilrestodelcarlino.it
I semafori col conto alla rovescia si espandono a Roma: già oltre 300 - Investimento di 4,3 milioni per dotare 630 impianti semaforici di display countdown a Roma: obiettivo migliorare la sicurezza pedonale, tra vantaggi e critiche ... msn.com
Sestarete TV - Canale 81. . ”Prima o poi ci scappa il morto” L’ennesimo appello a installare i semafori, all’incrocio tra via Gabriele D’Annunzio e corso delle Province, arriva da Domenico Di Grande #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com facebook
