Semafori T-Red arriva il conto alla rovescia | ok all' istallazione dei timer agli incroci di Modena

A Modena sono stati approvati i lavori per l’installazione dei timer semaforici T-Red agli incroci cittadini. La priorità sarà data agli incroci già dotati di sistemi T-Red o Vista-Red, considerati più a rischio. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico, attraverso il reperimento di fondi e una campagna informativa regionale dedicata.

Sestarete TV - Canale 81. . ”Prima o poi ci scappa il morto” L’ennesimo appello a installare i semafori, all’incrocio tra via Gabriele D’Annunzio e corso delle Province, arriva da Domenico Di Grande #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com facebook

