Alle 17:30 del 15 marzo 2026, sulla Salaria in provincia di Rieti si registra un senso unico alternato nel traffico. La strada è temporaneamente regolata in modo da consentire il passaggio alternato ai veicoli. La situazione interessa l'intera carreggiata e si verifica in un tratto specifico della strada. Non sono segnalati incidenti o altri impedimenti in quel momento.

luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Rieti sulla Salaria transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo si tratta di lavori nelle gallerie San Quirico e Sant'Angelo esclusa la formazione di attese code nelle due direzioni è ancora a proposito della Salaria Roma ricordiamo i lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi formazione di rallentamenti e code in provincia di Frosinone ancora per oggi la superstrada Sora Cassino resta interdetto al traffico per lavori tra Tina superiore a Belmonte Castello con deviazioni su strada provinciale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-03-2026 ore 17:30

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