Tom Ford Sneaker ‘Terence’ | stile retrò o lusso accessibile?

Il nuovo modello di sneaker ‘Terence’ di Tom Ford ha attirato l’attenzione per il suo design che richiama lo stile retrò e per il prezzo che si colloca tra il lusso accessibile. La scarpa, disponibile sul mercato, combina elementi vintage e dettagli di alta moda, puntando a un pubblico che cerca eleganza senza eccessivi investimenti. La presentazione del prodotto si è svolta attraverso canali ufficiali e campagne pubblicitarie mirate.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Suede e pelle: l’analisi tattile del ‘Terence’. L’analisi dei materiali della sneaker Tom Ford ‘Terence’ deve fare i conti con una realtà scomoda: le informazioni tecniche sono scarse. I dati verificati confermano la presenza di suede, ma non specificano se si tratti di pellame naturale o sintetico, né ne indicano la provenienza. Tom Ford Sneaker 'Terence' La superficie in suede. Dal punto di vista visivo, il suede appare come il materiale dominante nella colorazione beigecrema. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tom Ford Sneaker ‘Terence’: stile retrò o lusso accessibile? Articoli correlati Leggi anche: Tom Ford Sneaker ‘Jake’: Pelle, Prezzo e Stile Leggi anche: Tom Ford Maglione Mohair: Il lusso accessibile a 52,5€?