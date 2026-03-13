Tom Ford Sneaker ‘Jake’ | Pelle Prezzo e Stile

Tom Ford ha lanciato le sneakers modello ‘Jake’, realizzate in pelle e caratterizzate da un design elegante e moderno. Il prezzo di vendita è stato comunicato e le scarpe sono disponibili in vari punti vendita e online. La collezione si distingue per lo stile pulito e raffinato, pensato per un pubblico che cerca un prodotto di alta qualità.

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