terremoto in italia tante scosse ravvicinate

Un terremoto ha colpito il comune di Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, dove si sono verificate numerose scosse sismiche in rapida successione. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione e hanno causato danni a alcune strutture. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando la gravità delle conseguenze. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni immediate.

Un intenso sciame sismico sta interessando il comune di Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. Nelle ultime ore, l’INGV ha registrato almeno 15 scosse di terremoto con lo stesso epicentro, tutte concentrate nell’entroterra marchigiano. La sequenza di movimenti tellurici ha avuto inizio poco dopo la mezzanotte di domenica 15 marzo ed è proseguita fino alla mattina, con magnitudo generalmente inferiore a tre. Gli esperti sottolineano che si tratta di fenomeni frequenti in questa area, che appartiene a una zona ad alta sismicità. La scossa più intensa della serie è stata rilevata pochi secondi prima delle 10:00, con magnitudo 2.9 della scala Richter. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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