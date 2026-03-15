Tegola Parma Cremaschi si opera | stagione finita

Il giocatore del Parma si è infortunato al menisco laterale esterno durante una partita e deve sottoporsi a un intervento chirurgico. L’intervento è stato confermato e, a causa di questa lesione, sarà costretto a interrompere la sua attività fino alla fine della stagione. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha confermato l’operazione e l’indisponibilità del giocatore per il resto del campionato.

Il centrocampista americano tornerà all'Inter Miami a fine stagione. Nei prossimi giorni previsto un incontro tra il suo entourage e i vertici dell'Area Tecnica crociata. La sua volontà sarebbe quella di rimanere al Parma “Purtroppo ho subito un infortunio al menisco laterale esterno che mi lascerà fuori per il resto della stagione. Nei prossimi giorni mi opererò e inizierò il processo di riabilitazione”. Lo ha scritto Benjamin Cremaschi sul suo profilo Instagram. Il centrocampista americano, uscito dopo 11' nella sfida salvezza con il Torino di venerdì, ha riportato la lesione del menisco laterale esterno del ginocchio sinistro e ha finito la stagione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Neres si opera, stagione finita? Il Napoli cerca un altro esterno Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tegola Parma Temi più discussi: Tegola Parma, Cremaschi si opera: stagione finita; Parma, l’esito degli esami di Cremaschi: c’è lesione, si opera!; Bologna-Verona e Fiorentina-Parma: le formazioni ufficiali. Kean in tribuna, si rivede Orban dal 1'; Infortunio Cremaschi, che tegola: ko al 10' di Torino-Parma. Tegola Parma, Cremaschi si opera: stagione finitaIl centrocampista americano tornerà all'Inter Miami a fine stagione. Nei prossimi giorni previsto un incontro tra il suo entourage e i vertici dell'Area Tecnica crociata. La sua volontà sarebbe quella ... parmatoday.it Infortunio Cremaschi, c’è lesione! L’esito degli esami: il comunicato del Parma sulle sue condizioni dopo lo stop col TorinoInfortunio Cremaschi, c’è lesione! L’esito degli esami: il comunicato del Parma sulle sue condizioni dopo lo stop col Torino Brutte notizie in casa Parma per Carlos Cuesta, allenatore dei ducali, dopo ... calcionews24.com Tegola #Parma, #Cremaschi si opera. Il centrocampista americano, in prestito, tornerà all' #InterMiami. Previsto un incontro tra il suo entourage e i vertici dell'Area Tecnica crociata. La volontà è quella di rimanere al Parma, che ha un diritto di riscatto #Calciom x.com Tegola Parma dopo i primi dieci minuti: ecco cosa è accaduto - facebook.com facebook