Tata Matilda torna | caos magia e guerra nel 1944

Stasera alle 21:20 su Italia 1 viene trasmesso il film Tata Matilda e il grande botto, che riporta in scena Tata Matilda in un periodo di caos, magia e guerra nel 1944. La pellicola vede protagonisti i personaggi principali coinvolti in eventi che si svolgono durante quegli anni. La messa in onda è prevista per questo sabato 14 marzo 2026.

Il film Tata Matilda e il grande botto torna stasera, sabato 14 marzo 2026, alle ore 21:20 su Italia 1. La produzione del 2010, diretta da Susanna White, riprende la saga iniziata nel 2005 con Nanny McPhee – Tata Matilda. L’opera è tratta dai libri di Christianna Brand e vede al centro della narrazione la figura di Emma Thompson come tata. Lo streaming sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma Infinity non può seguire la trasmissione in diretta. La guerra domestica nella fattoria Green. La storia si svolge nel giugno del 1944, mentre il conflitto mondiale impazza all’esterno. Isabel Green cerca di mantenere attiva la sua proprietà agricola dopo che il marito Rory è partito per il fronte bellico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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