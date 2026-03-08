Superlega Perugia rimonta Monza e si prende gara-1 dei quarti

Nella partita di quarti di finale, la squadra di Perugia ha vinto Gara 1 contro Monza dopo aver perso il primo set. La squadra ha reagito con va e vieni grazie alle prestazioni di Ben Tara e Semeniuk, supportati dai muri di Solé e Russo, portando a casa il risultato e prendendo il comando della serie.

Sir Susa Scai Perugia-Vero Volley Monza 3-1 (21-25, 25-20, 25-16, 25-17) Esordio con qualche brivido in gara 1 dei quarti playoff scudetto per Perugia contro un'ottima Monza che sorprende i recenti vincitori della Supercoppa con la freschezza del baby Frascio (top scorer con 19 punti), i muri di Mosca (6) e che nei primi due parziali se la gioca alla pari con i più quotati avversari. Ma la Sir è come un diesel che col passare dei set trova riferimenti nel suo gioco, con l'innesto di Solè (5 muri) al centro in coppia con il puntuale Russo e la potenza dell'attacco guidato da Semeniuk e Ben Tara che fanno la differenza.