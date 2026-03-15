SuperG annullato | Odermatt vola classifica bloccata

A Courchevel, la gara di superG è stata cancellata a causa di una nevicata improvvisa sulla pista L’Éclipse. Gli organizzatori hanno deciso di annullare definitivamente la seconda prova, impedendo ogni possibilità di recupero. La decisione è stata comunicata subito dopo l’intervento di chiusura della pista, lasciando gli atleti senza una corsa valida per la classifica.

La nevicata improvvisa sulla pista LâEclipse ha costretto gli organizzatori a cancellare definitivamente il secondo superG di Courchevel, bloccando ogni possibilità di recupero della gara. La classifica di specialità resta quindi cristallizzata in vista delle finali di Lillehammer, con Marco Odermatt che mantiene un vantaggio solido sui rivali. L’annullamento non riguarda solo la corsa del giorno, ma anche quella recuperata da Garmisch-Partenkirchen, lasciando senza soluzione il calendario invernale per questa specifica disciplina. Mentre la neve continua a cadere, la sicurezza degli atleti diventa la priorità assoluta, impedendo qualsiasi tentativo di disputare la prova sulle nevi francesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SuperG annullato: Odermatt vola, classifica bloccata Articoli correlati Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt volaMarco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la discesa di Garmisch...