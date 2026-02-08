Spal sempre condannata a vincere Al Mazza niente sconti al Castenaso

Questa sera lo stadio Mazza si prepara a una partita importante. La Spal ha bisogno di vincere per non perdere terreno e mantenere il passo con la capolista Mezzolara. È il debutto di mister Parlato sulla panchina biancazzurra, mentre i tifosi rendono omaggio a capitan Giani, che si è congedato con un arrivederci. La squadra ha già dimostrato di essere sempre condannata a vincere, e questa volta non farà eccezione.

Il debutto di mister Parlato allo stadio Mazza, l'ultimo saluto a capitan Giani e la necessità di vincere per non perdere di vista la capolista Mezzolara. Sono tanti i temi che si intrecciano nell'incontro in programma oggi alle 14,30 contro il Castenaso allo stadio Mazza, dove peraltro i biancazzurri non fanno bottino pieno da due mesi! Dopo la sosta infatti Iglio e compagni sono stati fermati davanti al proprio pubblico prima dallo Young Santarcangelo e poi dal Medicina Fossatone, due passi falsi che hanno complicato terribilmente la corsa alla vetta della classifica, ora distante nove punti.

