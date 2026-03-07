Nella giornata di oggi, i risultati della Serie A 202526 sono aggiornati in tempo reale. Il Como ha vinto in trasferta contro il Cagliari, mentre l’Atalanta si prepara a scendere in campo in una delle prossime partite. La redazione di JuventusNews24 continua a seguire gli incontri del campionato italiano, fornendo aggiornamenti sui risultati e sulle prestazioni delle squadre coinvolte.

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Como espugna Cagliari, ora in campo l’Atalanta

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Como espugna Cagliari, ora tocca all’Atalanta

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Fiorentina espugna Como, tocca a Lazio e Atalanta

Approfondimenti e contenuti su Risultati Serie.

Temi più discussi: Risultati Serie C 2025/2026 gironi A, B e C; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Serie B – Risultati e tabellini della ventottesima giornata; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori.

Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventisettesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventisettesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Si infiamma la lotta Champions. generationsport.it

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: vince l’Inter! (28 dicembre 2025)Il primo tempo di Bologna Sassuolo si chiude a reti inviolate in questi risultati Serie A dopo una frazione piuttosto spezzettata e con poche occasioni realmente pulite. Il Bologna prova a prendere ... ilsussidiario.net

Serie C, risultati e classifica della 30° giornata: il Benevento batte il Catania e sogna la Serie B. Cade ancora la Salernitana Come è andato il turno infrasettimanale https://qds.it/serie-c-risultati-classifica-trentesima-giornata-benevento-catania-salernitana-ca - facebook.com facebook