Rugby i Rangers Vicenza passano a Biella nel posticipo della Serie A Élite

Nel settimo turno della Serie A Élite di rugby, i Rangers Vicenza hanno ottenuto una vittoria esterna a Biella con il punteggio di 33-37. La squadra ospite ha conquistato il bonus offensivo, consolidando la propria posizione in classifica, mentre i padroni di casa, pur ottenendo due bonus, vedono aumentare il divario. La partita ha offerto un equilibrio tra forza e strategia, evidenziando la competitività del campionato.

Il posticipo del settimo turno della Serie A Élite maschile 2025-2026 di rugby sorride ai Rangers Vicenza, che passano a Biella per 33-37: doppio bonus per i padroni di casa, che salgono a quota 8 in classifica, ma vedono allontanarsi ulteriormente gli ospiti, che incamerano anche il bonus offensivo e si portano a 16. Alla "Cittadella del Rugby" di Biella, infatti, vengono siglate cinque mete per parte, ed i padroni di casa tengono viva la striscia sette di gare consecutive a punti nella massima serie, iniziata alla prima giornata, pur non avendo ancora vinto. Nel primo tempo ospiti in vantaggio al 4? con la meta di Chimenti, ma i padroni di casa ribaltano lo score con le marcature di Ghelli, Tabet e Foglio Bonda, allungando sul 19-7, prima della segnatura di Tavuyara, che fissa lo score sul 19-12 all'intervallo.

