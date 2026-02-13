Schianti, morti due automobilisti. Frontale e uscita di strada allungano la lista delle vittime ACQUANEGRA CREMONESE (Cremona) Nella giornata di ieri, nel Cremonese, due incidenti stradali hanno causato la morte di due uomini e il ferimento di un terzo, portando il bilancio a tre vittime in poche ore. La prima tragedia si è verificata alle 9 del mattino lungo la provinciale, dove un'auto si è scontrata frontalmente con un altro veicolo, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. Poco dopo, alle 16, un'auto è uscita di

ACQUANEGRA CREMONESE (Cremona) Nell’arco di sette ore due morti e un ferito. È il pesante bilancio degli incidenti stradali avvenuti nella giornata di ieri nel Cremonese. Il primo schianto mortale ieri mattina poco dopo le 10 lungo la Paullese in territorio comunale di Acquanegra Cremonese. Vittima un automobilista di 36 anni, Nicu Joghiu, romeno residente a Cremona. In base ad una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe iniziato un sorpasso per poi desistere, in quel momento dal senso di marcia opposto è sopraggiunta l’autobotte condotta da un cinquantasettenne. entrambi i conducenti hanno tentato di frenare, il camionista ha tentato di evitare lo schianto sterzando sulla destra: entrambi i veicoli sono finiti fuori strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianti, morti due automobilisti. Frontale e uscita di strada allungano la lista delle vittime

In Costiera Amalfitana, il traffico intenso e gli automobilisti indisciplinati causano disagi alle autorità locali.

Contenuti correlati

Incidente frontale tra un SUV e un pullman a Oderzo in provincia di Treviso

Argomenti discussi: Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza, i due ragazzi morti in un incidente con l'Audi; Tragedia nella notte, auto fuori strada si schianta contro un albero: morti due giovani di 22 e 24 anni; Incidente a Saronno, l’auto si schianta contro un albero: morti nella notte due giovani di 22 e 24 anni; Auto si schianta contro un albero: morti due ventenni.

Incidente fatale a Saronno: auto si schianta contro un albero, morti due 20enniGrave incidente notturno a Saronno: due giovani hanno perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un albero. notizie.it

Saronno: schianto contro un albero, morti due ragazziUn'auto è finita fuori strada per cause ancora da accertare. Per i due giovani a bordo - 22 e 24 anni - non c'è stato nulla da fare ... rainews.it

Tragico schianto nella notte a #Saronno: morti due giovani poco più che ventenni Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/saronno-incidente-morti-due-giovani-404212.html - facebook.com facebook

Tragico schianto a #Saronno: morti due giovani x.com