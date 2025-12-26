Abbiamo raggiunto Damiano Cunego per parlare di ciclismo con la lucidità e la passione di chi questo sport lo ha vissuto al massimo livello. Tra ricordi di trionfi (oltre 50 le vittorie in carriera, tra cui il Giro del 2004) rimpianti sportivi, amicizie nate in gruppo e uno sguardo attento alle nuove generazioni, l’ex campione veronese ripercorre alcune tappe significative della sua carriera, offrendo allo stesso tempo riflessioni mature e sincere su ciò che avrebbe potuto fare diversamente. Iniziamo dalla tua carriera: tra il Giro d’Italia 2004 e i tre Giri di Lombardia, quale trionfo ricordi con più affetto? “Il Giro d’Italia è stato senza dubbio la corsa che mi ha fatto conoscere al grande pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Damiano Cunego: “Tornassi indietro, farei solo i Grandi Giri. Finn e Pellizzari non devono avere fretta”

Leggi anche: Rosanna Lambertucci sull’ex marito Alberto Amodei (padre dell’unica figlia): “Se tornassi indietro, il divorzio non lo farei”

Leggi anche: Bernardeschi: «Bologna opportunità importante. Rigiocherei quella partita se tornassi indietro»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Damiano Cunego: “Tornassi indietro, farei solo i Grandi Giri. Finn e Pellizzari non devono avere fretta” - Abbiamo raggiunto Damiano Cunego per parlare di ciclismo con la lucidità e la passione di chi questo sport lo ha vissuto al massimo livello. oasport.it