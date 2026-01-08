Neve a Roma il video dei primi timidi fiocchi anche sulla Capitale | temperature sotto zero e cielo grigio

A Roma, si sono registrati i primi fiocchi di neve, con temperature sotto zero e cielo grigio. A Ciampino è arrivata la nevischio, segnando l'inizio di un episodio meteorologico inaspettato per la città. Alcuni cittadini sperano in condizioni simili a quelle del 2018, mentre altri osservano con attenzione questo cambiamento climatico.

Freddo a Roma, arrivano i primi timidi fiocchi anche sulla Capitale: nevischia a Ciampino. E c'è chi spera in un nuovo 2018. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

