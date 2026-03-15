Salario scippano una donna e fuggono | coppia di rapinatori arrestata

Due uomini hanno rapinato una donna scippandole la borsa e sono subito stati fermati dai carabinieri. Dopo aver compiuto il colpo, sono stati arrestati e dovranno rispondere di rapina. La vittima è rimasta illesa durante l’episodio. I militari hanno recuperato la refurtiva e condotto i responsabili in caserma. L’intera operazione si è conclusa con il loro trasferimento in cella.

Scippano la borsa a una donna e fuggono, ma vengono acciuffati dai carabinieri e arrestati e dovranno rispondere di rapina. Protagonisti due cittadini peruviani, un uomo di 28 e una donna di 24, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. La vittima, invce, una signora di 53 anni, cittadina moldava. La donna si trovava in via Savoia, al quartiere Salario, quando i due l'hanno avvicinata e scippata della borsa, per poi darsi alla fuga. La 53enne, avvisati i carabinieri che si sono recati subito sul posto, ha descritto la coppia e le modalità di fuga (il mezzo non è stato comunicato), e si sono messi alla ricerca degli scippatori. L'aggancio è avvenuto in zona Castro Pretorio, a via Amendola: a effettuare l'arresto i militari del nucleo operativo e della compagnia Roma centro. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Marigliano, scippano il cellulare a una 14enne: arrestata una coppia nei pressi della CircumvesuvianaUn uomo di 41 anni e una donna di 24 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Marigliano, in provincia di Napoli, con l’accusa di rapina... Scippano coppia di anziani al mercatino di piazzale Giotto: uno viene arrestato, due scappanoAvrebbero agito seguendo uno schema ormai consolidato: uno aveva il compito di dare una spallata “accidentale” alla vittima, il secondo doveva...