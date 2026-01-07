Marigliano scippano il cellulare a una 14enne | arrestata una coppia nei pressi della Circumvesuviana

A Marigliano, i carabinieri hanno arrestato una coppia nei pressi della Circumvesuviana, dopo aver recuperato il cellulare sottratto a una ragazza di 14 anni. Gli agenti, intervenuti nel centro cittadino, hanno fermato due persone già note alle forze dell’ordine. L’intervento ha permesso di garantire la sicurezza della giovane e di riportare la situazione sotto controllo.

Intervento dei carabinieri nel centro di Marigliano: recuperato il cellulare sottratto a una minorenne, fermati un uomo e una donna già noti alle forze dell'ordine. Un uomo di 41 anni e una donna di 24 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Marigliano, in provincia di Napoli, con l'accusa di rapina impropria. I due, nella .

