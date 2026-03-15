Russia isolata | SpaceX taglia Starlink e il Cremlino blocca

La Russia si sta progressivamente isolando dal resto del mondo digitale: SpaceX ha interrotto l’accesso ai terminali Starlink, mentre il governo russo sta rallentando il funzionamento di Telegram. Questa serie di azioni sta causando un allontanamento crescente tra il paese e le reti internazionali, segnando un cambiamento netto nelle connessioni digitali della Russia.

Un distacco digitale senza precedenti sta isolando la Russia dal resto del mondo, con SpaceX che ha tagliato l’accesso ai terminali Starlink e il Cremlino che rallenta progressivamente Telegram. Questa doppia mossa tecnica ha frammentato le comunicazioni militari russe e ha costretto i cittadini a cercare vie alternative per collegarsi alla rete globale. La situazione si è aggravata drasticamente dopo che Elon Musk ha stretto i controlli di autenticazione sui suoi satelliti, riducendo il traffico Starlink in Ucraina del 75 percento secondo le analisi di Doug Madory. Contemporaneamente, le autorità russe hanno iniziato a limitare l’uso di app come Telegram, strumento fondamentale per il coordinamento delle truppe al fronte, creando un vuoto comunicativo che rischia di paralizzare le operazioni belliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Russia isolata: SpaceX taglia Starlink e il Cremlino blocca Articoli correlati SpaceX, lanciato da Cape Canaveral il razzo Falcon 89 con 29 satelliti StarlinkSpaceX ha lanciato lunedì mattina un razzo vettore di primo stadio da Cape Canaveral, in Florida. Spacex potrebbe costruire un telefono con la connettività starlink integratal’espansione di SpaceX oltre il settore aerospaziale si concretizza con opportunità nel comparto dei dispositivi mobili, guidata dall’acquisizione di...