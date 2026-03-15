Rugby femminile Serie A Élite | decisi gli accoppiamenti dei playoff Napoli retrocede

La regular season della Serie A Elite femminile di rugby 202526 si è conclusa, determinando gli accoppiamenti per le semifinali scudetto. Nel corso delle partite finali sono stati stabiliti i quarti di finale e alcune squadre sono già state eliminate o retrocesse, come il Napoli. Ora si attende la fase a eliminazione diretta, con le gare che decideranno il team campione.

La regular season della Serie A Elite femminile 202526 si chiude con gli ultimi verdetti e con il quadro delle semifinali scudetto ormai definito. Nell’ultima giornata il Valsugana Rugby Padova conferma il proprio dominio terminando la prima fase da capolista imbattuta: la squadra guidata da Bezzati travolge infatti il Neapolis Campania Felix con un netto 0-111, risultato che certifica anche la retrocessione della formazione campana in Serie A. Assieme alle padovane conquistano l’accesso ai playoff anche Arredissima Villorba, Rugby Colorno e Benetton Treviso, che si contenderanno ora l’ingresso alla finale del 29 marzo allo stadio Battaglini di Rovigo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby femminile, Serie A Élite: decisi gli accoppiamenti dei playoff. Napoli retrocede Articoli correlati Basket femminile: finisce la regular season di Serie A1, definiti gli accoppiamenti dei playoffSi è definitivamente conclusa la stagione regolare per la Serie A1 2025-2026: chiarita in modo completo, definitivo e incontrovertibile la griglia... Rugby, Champions Cup: decisi gli accoppiamenti degli ottavi di finaleCon la conclusione della fase a gironi, la Champions Cup 2025-2026 compie il suo passaggio più solenne e irrevocabile: quello dall’attesa alla verità. Una selezione di notizie su Rugby femminile Temi più discussi: Serie A Élite femminile: il Colorno chiude contro il Benetton; Rugby femminile, a Borgo San Lorenzo l’ultima giornata di Serie A; FIR: la decisione del Consiglio Federale dopo il ritiro del Colorno dalla Serie A Elite; Il rugby femminile torna in Mugello: al campo Romolo Landi la sfida Chimere–Ancona. Serie A Élite femminile: il Colorno chiude contro il BenettonDomenica 15 marzo si giocheranno le quattro gare che concluderanno la regular season della Serie A Elite Femminile 2025/26. Un campionato intenso, concentrato a livello di calendario e in cui a emerge ... sportparma.com Rugby femminile, Serie A Elite: Valsugana vince il big match con VillorbaIl penultimo turno della Serie A Elite Femminile emette i verdetti decisivi della regular season: il Valsugana Rugby Padova chiude i conti per il primo ... oasport.it Serie A Élite Femminile - 14 Giornata Unione Rugby Capitolina CUS Milano Questo il XV scelto per il match di domani!! Alè Unione!! Vi aspettiamo numerosi per sostenere le nostre ragazze! facebook