Rugby Champions Cup | decisi gli accoppiamenti degli ottavi di finale
Con la fine della fase a gironi, la Champions Cup 2025-2026 si avvicina agli ottavi di finale, momento importante per le squadre in gara. Gli accoppiamenti sono ora definiti, segnando il passaggio dalla fase preliminare a quella decisiva della competizione. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso le fasi finali, e le squadre si preparano a confronti che definiranno il proseguimento del torneo.
Con la conclusione della fase a gironi, la Champions Cup 2025-2026 compie il suo passaggio più solenne e irrevocabile: quello dall’attesa alla verità. Il torneo che rappresenta il vertice del rugby di club dell’Emisfero Nord — ormai arricchito in modo strutturale dalla presenza delle franchigie sudafricane — abbandona la dialettica del margine d’errore per entrare nel regno dell’eliminazione diretta, dove ogni partita diventa una prova morale prima ancora che tecnica. Da qui in avanti, il campo non concede appelli: avanzare o scomparire, in una liturgia sportiva che esalta la crudeltà e la grandezza della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Rugby, Challenge Cup: decisi gli ottavi di finale. Treviso sfida Cardiff, le Zebre i francesi del PauCon la conclusione della fase a gironi, la Challenge Cup entra nella sua fase decisiva.
