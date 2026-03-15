In primavera il rosa torna di moda, ma nel 2026 si combina spesso con il nero, creando un look che unisce eleganza e audacia. Questa tendenza si riflette nelle collezioni di diversi stilisti, che propongono outfit in cui i due colori si incontrano in modo sorprendente e versatile. L'abbinamento rosa e nero sta conquistando le vetrine e le passerelle, offrendo nuove possibilità di stile.

In primavera il rosa torna sempre. Ma nel 2026 lo fa con un alleato inatteso: il nero. Non più semplice contrasto tra dolcezza e rigore, ma un mix che rende l’abbinamento sorprendentemente contemporaneo. Il risultato è una combinazione che funziona con tutto, capace di trasformare anche i look più semplici in qualcosa di immediatamente riconoscibile. Dalle passerelle, rosa e nero sono una delle coppie cromatiche più magnetiche della primavera 2026. Rosa e nero, dalla passerella di Prada. A proporre questo audace contrasto in passerella è Prada, con la collezione PE26 firmata da Miuccia Prada e Raf Simons. Nel look un abito corto in satin rosa acceso, quasi effetto bubblegum, scivola sul corpo con una linea a trapezio, quasi rigonfia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Rosa e nero, l’abbinamento colore glam rock da provare ora

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