"Vedo Satana cadere come la folgore. Welcome Peter Thiel." Questo il messaggio apparso su uno striscione affisso nella notte a breve distanza dal Colosseo, successivamente rimosso dagli agenti della Polizia di Stato. L'iniziativa è stata promossa dal sito Welcome to Favelas Arrivare aRomae organizzareconferenze sull’Anticristopuò apparire quantomenocurioso, sebbene la città abbia da sempre imparato a digerireogni tipo di eccentricità. Tuttavia,Peter Thiel, con unpatrimonio stimato di almeno 30 miliardi di dollari, non è una figura qualunque.Fondatore visionarioe tra i più influentisostenitori del trumpismo, inteso non solo come fenomeno tecnologico ma anchecome ideologiaprofondamente radicata nell’essenza delmovimento“Maga“, Thiel si muove sempre in modoeclatante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, arriva Peter Thiel: il misterioso viaggio del magnate

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