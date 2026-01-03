In Rolls-Royce alla Paris-Dakar

Nel contesto della Paris-Dakar, un progetto unico ha portato una Rolls-Royce nel deserto, unendo eleganza e avventura. Ideato da Thierry de Montcorgé, questo progetto ha dimostrato come il lusso possa incontrare lo spirito pionieristico anche in ambienti estremi. Un esempio di innovazione e audacia, dove il prestigio del marchio si confronta con le sfide della natura.

Lusso, follia e spirito pionieristico, nel deserto pure una Rolls-Royce. C'era tutto questo nel progetto voluto da Thierry de Montcorgé. L'idea nacque nella mente di un pilota francese fuori dagli schemi, Thierry de Montcorgé, personaggio carismatico e visionario, convinto che anche un'auto simbolo del lusso britannico potesse affrontare dune, pietraie e piste africane.

