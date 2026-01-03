Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Sassuolo Parma 1-1 e Genoa Pisa 1-0

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti su tutte le partite in corso e finalizzate. In questo articolo, troverai gli esiti recenti, tra cui Sassuolo-Parma 1-1 e Genoa-Pisa 1-0, oltre alle ultime notizie sul campionato italiano e sulla Juventus. Resta aggiornato per conoscere l’andamento delle squadre e le classifiche aggiornate.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Sassuolo Parma 1-1 e Genoa Pisa 1-0 Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Sassuolo Pisa e Genoa Parma in campo Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: si gioca Sassuolo-Genoa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie B, cambia nuovamente la prima in classifica; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 17ª giornata; Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori e partite live streaming; Calendario, risultati, marcatori delle partite dell'Hellas Verona della stagione 2025/2026. LBA | Calendario, risultati e classifica 14^ giornata 2025-2026 - Quattordicesima giornata di andata della stagione regolare della serie A 2025- pianetabasket.com

Serie A, risultati e classifica 16ª giornata 2025/26: in attesa dei recuperi, super Juve e riecco la Fiorentina - Lo scorso fine settimana si è concluso il sedicesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, solo sei gare ... restodelcalcio.com

Serie A, risultati e classifica 17ª giornata 2025/26: tris Milan, Como e Roma, ecatombe in coda e prime in fuga - Questa sera si è concluso il diciassettesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, in attesa dei recuperi legati ... restodelcalcio.com

WESLEY esulta come DYBALA, vola GASPERINI: Roma-Como 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Serie D: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Italia/SerieD/GironeG/Risultati Eccellenza: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Sardegna/Eccellenza/GironeA/Risultati Promozione: risultati e classifica https://www.tuttocampo.it/Sardegna/Pro - facebook.com facebook

Risultati e classifica aggiornata dopo la 17esima di #SerieAEnilive x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.