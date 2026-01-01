bimba di 2 anni muore a natale dopo che cade in uno stagno

Durante le festività natalizie, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto la piccola Isobel Wallace, di 2 anni. Durante una riunione familiare, la bambina è caduta in uno stagno, perdendo la vita. La tragedia ha sconvolto la comunità, sottolineando l'importanza di maggiori precauzioni durante gli incontri familiari, soprattutto con bambini piccoli presenti.

La piccola Isobel Wallace, di 2 anni, è morta in un tragico incidente durante la riunione familiare del giorno di Natale. È caduta in uno stagno pochi istanti dopo essersi allontanata e, nonostante le manovre di rianimazione, non è stato possibile salvarle la vita. Ora la sua famiglia ha rilasciato una dichiarazione. Il terribile incidente è avvenuto il giorno di Natale a Doncaster, nel South Yorkshire, in Inghilterra. La piccola Isobel Wallace, di 2 anni, si era allontanata dalla riunione di famiglia ed è stata trovata in uno stagno, dove è morta. La bambina è stata descritta come “la bambina più felice, sorridente, avventurosa e curiosa”, che “illuminava la vita di tutti”. 🔗 Leggi su Newsner.it

