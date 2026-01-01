Bimba di 2 anni muore a Natale dopo che cade in uno stagno
Durante le festività natalizie, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto la piccola Isobel Wallace, di 2 anni. Durante una riunione familiare, la bambina è caduta in uno stagno, perdendo la vita. La tragedia ha sconvolto la comunità, sottolineando l'importanza di maggiori precauzioni durante gli incontri familiari, soprattutto con bambini piccoli presenti.
La piccola Isobel Wallace, di 2 anni, è morta in un tragico incidente durante la riunione familiare del giorno di Natale. È caduta in uno stagno pochi istanti dopo essersi allontanata e, nonostante le manovre di rianimazione, non è stato possibile salvarle la vita. Ora la sua famiglia ha rilasciato una dichiarazione. Il terribile incidente è avvenuto il giorno di Natale a Doncaster, nel South Yorkshire, in Inghilterra. La piccola Isobel Wallace, di 2 anni, si era allontanata dalla riunione di famiglia ed è stata trovata in uno stagno, dove è morta. La bambina è stata descritta come “la bambina più felice, sorridente, avventurosa e curiosa”, che “illuminava la vita di tutti”. 🔗 Leggi su Newsner.it
Leggi anche: Bambina di 2 anni cade nello stagno davanti a casa il giorno di Natale e muore: “L’abbiamo persa di vista pochi secondi, quei secondi in cui è uscita da sola”
Leggi anche: Bimba di 2 anni cade nel laghetto di casa e muore: “Ora è l’angelo di Natale di mamma e papà”
Precipita dal secondo piano di un'abitazione: bimbo ricoverato al Meyer; Bimba di 2 anni cade nel laghetto di casa e muore: Ora è l'angelo di Natale di mamma e papà; Bimbo di due anni morto strangolato all'asilo, arrivano i Ris; Bimba di 2 anni si allontana durante il pranzo di Natale, cade nel laghetto e muore: «È successo in un istante».
Bimba di 2 anni cade nel laghetto di casa e muore: “Ora è l’angelo di Natale di mamma e papà” - La piccola Isobel Wallace è morta cadendo nello stagno gelato di casa, in Inghilterra, il giorno di Natale. fanpage.it
Bimba di 2 anni si allontana durante il pranzo di Natale, cade nel laghetto e muore: «È successo in un istante» - Una tragedia proprio il giorno di Natale, una perdita che ha sconvolto per sempre le vite di una mamma e un papà: i due stavano celebrano le feste in famiglia quando la figlia di ... corriereadriatico.it
Si allontana durante il pranzo di Natale, bimba di 2 anni cade nel laghetto e muore: “È successo in fretta” - Una tragica perdita ha colpito la famiglia di Isobel Wallace a Natale. bigodino.it
Una bimba di 4 anni è caduta in mare, tra un molo e una nave da crociera La mamma si tuffa senza esitazione, la scena è stata ripresa in un video virale sui social - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.