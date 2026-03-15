Rider a Torino | 2,70 euro e 5 bici rubate al giorno

A Torino, i rider delle piattaforme Glovo e Deliveroo hanno manifestato davanti a Palazzo Nuovo, denunciando il pagamento di 2,70 euro a consegna e segnalando che ogni giorno vengono rubate circa cinque biciclette. La protesta si è svolta in un momento di tensione, con i corrieri che hanno deciso di esprimere il loro disagio pubblicamente.

La piazza davanti a Palazzo Nuovo a Torino è diventata il teatro di una protesta decisa da rider delle piattaforme Glovo e Deliveroo. La rivendicazione principale riguarda le corse retribuite con 2,70 euro l’una, cifra considerata insufficiente rispetto allo sforzo richiesto. Il gruppo ha sollevato anche il problema della sicurezza personale e del furto dei mezzi, stimando che nella città vengano rubate circa cinque biciclette ogni giorno. I manifestanti hanno espresso un forte malessere verso le condizioni contrattuali attuali, definendole come uno sfruttamento inaccettabile lavora nelle consegne rapide. La richiesta non è solo economica, ma tocca la stabilità professionale e la tutela del patrimonio personale dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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