A Reggio Emilia, un uomo di 43 anni è stato denunciato alle forze dell’ordine dopo aver molestato un ragazzo di 17 anni presso una fermata dell’autobus. L’episodio di violenza sessuale si è verificato in città, portando alla segnalazione immediata delle autorità. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nelle aree pubbliche della zona.

Un episodio di violenza sessuale ha scosso la tranquillità di Reggio Emilia, dove un uomo di 43 anni è stato identificato e segnalato alle autorità dopo aver molestato un ragazzo di 17 anni presso una fermata dell’autobus. L’incidente si è verificato il 15 marzo 2026 in via Fratelli Cervi, ma l’identificazione del presunto autore è avvenuta solo il giorno successivo, venerdì mattina, durante un incontro casuale con le vittime e i loro genitori. L’uomo, cittadino bangladese regolare in Italia, è stato individuato dagli agenti della Volante mentre si trovava nei pressi di un esercizio commerciale in via Fratelli Manfredi. La dinamica descritta dalle denunce parla di contatti fisici inappropriati sulle parti intime del giovane, che è riuscito a divincolarsi e rifugiarsi a casa per riferire quanto accaduto ai propri familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: 43enne denunciato per molestie a minorenne

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