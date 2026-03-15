Reali danesi in Australia | 50 aziende e incontro con

Reali danesi in Australia: il principe e la principessa hanno iniziato la loro prima visita di stato nel paese, incontrando rappresentanti di circa cinquanta aziende locali e partecipando a un incontro ufficiale. La coppia reale ha toccato varie tappe, concentrandosi sulle relazioni tra i due paesi e visitando diverse location ufficiali nel corso della visita.

Re Federico e Regina Maria hanno avviato la loro prima visita di stato in Australia, toccando il cuore rosso del continente. La delegazione danese si è fermata nel centro dell’Outback, dove ha incontrato i proprietari tradizionali Anangu presso il Centro Culturale Uluru Kata Tju?a. Il viaggio dura sei giorni e include tappe a Canberra, Melbourne e Hobart per rafforzare i legami commerciali tra le due nazioni. Dopo settimane di piogge intense, il deserto arido si presenta verde, con cascate che scendono dalla famosa roccia. I sovrani hanno assistito alla danza cerimoniale Inma e osservato il tramonto insieme agli anziani indigeni. L’incontro culturale al centro rosso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reali danesi in Australia: 50 aziende e incontro con Articoli correlati Evoluzione e sviluppo aziende familiari, l’incontro in Confindustria Toscana Sud con Federico SellaLe aziende familiari costituiscono l’ossatura del tessuto economico italiano, tuttavia dinamiche come il passaggio generazionale e l’adeguamento ai... Riforma della magistratura tra falsi miti e rischi reali: incontro dell'Anm a Palazzo AlvaroSi terrà mercoledì 4 febbraio, alle ore 16, nella Sala Perri di Palazzo Corrado Alvaro, in piazza Italia, nel cuore di Reggio Calabria, l’incontro...