Quali sono i parassiti intestinali più comuni nei gatti | sintomi cause e cure

I gatti possono essere infestati da parassiti intestinali come ascaridi e tenie, che spesso non mostrano sintomi evidenti. Questi parassiti sono tra i più comuni e si trovano frequentemente negli animali domestici. La presenza di infezioni può essere rilevata attraverso controlli veterinari o esami specifici. È importante conoscere le caratteristiche di questi parassiti per poter intervenire correttamente.

I gatti possono essere infestati da diversi parassiti intestinali come ascaridi e tenie. I sintomi non sono sempre immediatamente riconoscibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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