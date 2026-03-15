Pulizie di Pasqua a Riccione | si parte dalla spiaggia Ma per l’abbattimento della duna si dovrà aspettare

A Riccione, le pulizie di Pasqua sono iniziate sulla spiaggia, con interventi previsti per rimuovere i rifiuti accumulatisi durante l'inverno. Tuttavia, i lavori per abbattere la duna di sabbia, costruita come protezione contro l’erosione e per la tutela degli stabilimenti, non sono ancora stati avviati e saranno rinviati.

Pulizie di Pasqua in vista del primo appuntamento primaverile. Si parte dalla spiaggia. Le operazioni per stendere la duna di sabbia eretta in inverno a difesa degli stabilimenti e contro l’erosione, tarderanno ad arrivare. Ma Hera si è già mossa per la pulizia dell’arenile così che i turisti trovino una battigia ripulita dai detriti depositati dal mare nel corso della stagione fredda. Le operazioni si sono concentrate soprattutto sui tratti ’liberi’, il che significa nelle aree davanti ai piazzali: Roma, Azzarita e San Martino. Dal 15 maggio, il giorno che precederà la partenza vera e propria della stagione balneare, le operazioni verranno intensificate e dal primo giugno saranno quotidiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pulizie di Pasqua a Riccione: si parte dalla spiaggia. Ma per l’abbattimento della duna si dovrà aspettare Articoli correlati Uccisa dalla ruspa in spiaggia, si apre il processo contro Lerry Gnoli: il Comune di Cervia si costituisce parte civileSi è tenuta la prima udienza del dibattimento, con Gnoli accusato dell'omicidio colposo di Elisa Spadavecchia. Primavera alle porte, Rimini prepara la stagione: via la duna in spiaggia e parte la cura del verdeIl 23 marzo prenderanno il via i lavori di prelievo dalla duna nella parte sud di Rimini, per il ripascimento nelle zone del litorale provinciale... Aggiornamenti e notizie su Pulizie di Pasqua a Riccione si parte... Temi più discussi: Pulizie di Pasqua a Riccione: si parte dalla spiaggia. Ma per l’abbattimento della duna si dovrà aspettare; Riccione: Comune ed Hera in azione per le pulizie di Pasqua; Riccione: Comune ed Hera in azione per le pulizie di Pasqua; Primavera alle porte, Rimini prepara la stagione: via la duna in spiaggia e parte la cura del verde. Riccione: Comune ed Hera in azione per le pulizie di PasquaIn vista delle festività pasquali, il Comune di Riccione e il Gruppo Hera avviano il piano di interventi per garantire spiagge, strade e spazi pubblici puliti ... chiamamicitta.it Pulizie di primavera a Rimini: Hera già a l lavoroIl 23 marzo prenderanno il via i lavori di prelievo dalla duna nella parte sud di Rimini, per il ripascimento nelle zone del litorale provinciale maggiormente ... chiamamicitta.it Follie di Venere. . “Oh, ma lo sai che Pasqua è dietro l’angolo” Marzo è il mese del risveglio, ma è anche il momento perfetto per fare le pulizie di primavera... partendo dal tuo corpo Dopo un inverno fatto di cibi golosi, poco movimento e qualche zucchero facebook