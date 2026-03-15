Puc in contrasto con normative e tutele paesaggistiche | esposto in Procura

Un ex sindaco e attuale consigliere comunale di Sessa Aurunca ha presentato un esposto in Procura, contestando la regolarità del Piano urbanistico comunale. La denuncia riguarda presunte violazioni alle normative e alle tutele paesaggistiche previste per il territorio, sollevando così un caso che coinvolge l’amministrazione locale e le procedure di pianificazione urbanistica. La vicenda è ora sotto esame delle autorità giudiziarie.

L'ex sindaco e attuale consigliere comunale Silvio Sasso: "Manca un pronunciamentoparere vero e proprio che si presume importante e necessario per un Puc quale strumento urbanistico rilevante" Scoppia il caso relativo al Piano urbanistico comunale di Sessa Aurunca. L'ex sindaco e attuale consigliere comunale, Silvio Sasso, ha provveduto a depositare un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per contestare la regolarità del Puc che il consiglio comunale è chiamato ad approvare nella seduta convocata per domani, 16 marzo. Oltre che alla Procura, l'esposto-denuncia è stato inviato anche a Prefettura, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, Regione Campania e Comune di Sessa Aurunca. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Pini, esposto alla Procura europeaÈ un esposto alla Procura Europea di Bologna il tentativo di salvare in extremis i 30 pini rimasti in viale Romagna. Bimbo trapiantato, Federconsumatori presenta un esposto in ProcuraTempo di lettura: 4 minuti Federconsumatori Campania ha illustrato in una conferenza stampa, l’esposto presentato in Procura a Napoli in cui si... Tutti gli aggiornamenti su Puc in contrasto con normative e tutele... Discussioni sull' argomento FITP Sicilia; Stazzi e beni identitari nel PUC di Palau: via allo studio storico-archeologico; Montoro, il sindaco Carratù: Il PUC garantisce la crescita della comunità e non gli interessi di pochi; Variante al Puc, approvate le linee guida. Approvato il Preliminare di Piano del PUC e il Rapporto Preliminare VAS/VINCA: avvio della fase partecipativa per la raccolta delle osservazioni dei cittadini e dei soggetti interessati facebook Stazzi e beni identitari nel PUC di Palau: via allo studio storico-archeologico x.com