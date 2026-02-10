Pronostico Empoli-Juve Stabia | la prima gioia in casa dell’anno

Questa sera si gioca Empoli-Juve Stabia, una partita importante per entrambe le squadre. È la ventiquattresima giornata di Serie B e i tifosi aspettano con ansia di scoprire se le Stabia potranno confermare il loro vantaggio di sei punti in classifica. In tv e streaming ci sono le opzioni per seguire l’incontro, che potrebbe regalare alla Juve Stabia la prima vittoria in casa dell’anno.

Empoli-Juve Stabia è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Sei punti di vantaggio per la Juve Stabia in classifica. L'Empoli sogna di rientrare dentro i playoff anche se non sarà semplice. Mentre i campani, che dopo i problemi societari si sono ricompattati, sognano di rimanerci dentro. Ma affrontano una squadra decisamente viva, come dimostrato a Palermo nonostante sia arrivata una sconfitta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La truppa di Dionisi ha perso nel finale, dopo aver tenuto testa alla formazione di Inzaghi.

