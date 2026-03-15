A Lentini, un proiettile è stato ritrovato sul cruscotto dell’auto del consigliere comunale Giuseppe Vasta, capogruppo Mpa-Grande Sicilia e tra i firmatari delle mozioni di sfiducia contro il sindaco. L’episodio è stato segnalato dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sulla vicenda. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Un proiettile è stato trovato sul cruscotto dell’auto del consigliere comunale Giuseppe Vasta, capogruppo Mpa-Grande Sicilia a Lentini e tra i firmatari delle mozioni di sfiducia contro il sindaco. A fare la scoperta è stato lo stesso consigliere questa mattina. Vasta, accompagnato dal proprio legale, ha presentato denuncia alle forze dell’ordine. L’episodio viene valutato come un atto intimidatorio. «Esprimo piena solidarietà a Giuseppe Vasta - ha detto il commissario cittadino del movimento, Enzo Reale - si tratta di un episodio gravissimo e inquietante». Il fatto avviene nel pieno della crisi politica cittadina: il sindaco ha superato una prima mozione di sfiducia, mentre nei prossimi giorni il consiglio comunale sarà chiamato a votarne una nuova. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Proiettile nell'auto di un consigliere comunale di Lentini

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