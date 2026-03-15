Il Pisa ha ottenuto una vittoria casalinga di 3-1 contro il Cagliari all’Arena Garibaldi. I toscani hanno segnato tre gol mentre i sardi sono riusciti a segnare una sola rete. La partita si è svolta il 15 marzo 2026 e ha visto il Pisa protagonisti di un match in cui hanno prevalso in modo netto. La sconfitta del Cagliari ha impedito ai sardi di ridurre il divario in classifica.

Pisa, 15 marzo 2026 – Ruggito d’orgoglio del Pisa che all’Arena Garibaldi batte 3-1 il Cagliari, il quale spreca così la possibilità di portarsi a nove lunghezze di vantaggio dal terzultimo posto. La squadra di Hiljemark ha sfoderato una prestazione di cuore e carattere passando in vantaggio già al 9’ con il rigore trasformato da Moreo. Un 1-0 che i toscani hanno poi saputo proteggere anche quando sono rimasti in dieci per l’espulsione di Durosinmi ( reo di aver scalciato Mina in un corpo a corpo al 36’) per poi piazzare un uno-due micidiale a inizio ripresa con la prima doppietta in carriera di capitan Caracciolo, a segno al 52’ e al 54’. Il 3-0 ha messo definitivamente le cose in discesa per i nerazzurri, che non hanno tentennato neppure dopo il 3-1 siglato al 66’ da Pavolett i. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pisa-Cagliari 3-1: ruggito d'orgoglio dei toscani che non lasciano scampo ai sardi

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